Meloni sulla legge elettorale | Dialogo con l' opposizione Sì una riforma che consente a chi vince di governare 5 anni

Il presidente Meloni ha annunciato un dialogo con l'opposizione sulla possibile riforma della legge elettorale. La proposta prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che garantirebbe a chi ottiene più voti di governare per cinque anni con una maggioranza stabile. Attualmente, le interlocuzioni sono in corso, anche se a livelli diversi, e l’obiettivo è rendere più efficace il sistema di governo.

«Ci sono interlocuzioni con l'opposizione ma non a mio livello, il mandato c'è. La ragione per cui Elly Schlein, ma non solo lei, dovrebbe vedere favorevolmente una riforma» della legge elettorale di tipo proporzionale con premio di maggioranza «è che si tratterebbe di una riforma che consentirebbe a chi prendesse più voti di governare 5 anni con una maggioranza solida. Con una riforma di questo. Il tema è non solo il rispetto del voto popolare ma anche la stabilità: il problema non è solo mio, ma anche dell'opposizione», aggiunge Meloni, «spero che non ci siano chiusure pregiudiziali, faremo ...

L.elettorale, Meloni: c'è dialogo con opposizione, riforma conviene anche a Schlein - 'Ci sono interlocuzioni con le opposizioni anche se non necessariamente al mio livello. notizie.tiscali.it

Riforma elettorale e referendum: il piano di Giorgia Meloni per il 2026 - Il 2026 si preannuncia un anno cruciale per la politica italiana con riforme significative in arrivo. notizie.it

