A pochi giorni dal suo 38esimo compleanno, un uomo è stato assolto dalle accuse di minacce gravi e danneggiamento dal Tribunale di Lecce. I giudici della prima sezione penale, presieduti da Marco Marangio Mauro, hanno deciso di non procedere con la condanna dopo aver esaminato le denunce presentate dalla ex cognata nel mese di aprile 2022.

Anche il giovane confermava quanto denunciato dalla madre, ribadendo di essere stato anche lui bersaglio delle minacce e degli improperi dello zio, col quale da tempo, i rapporti erano incrinati. Ma nel corso del controesame dibattimentale, tuttavia, ha rimarcato anche come fosse stata la madre a riferirgli dell’episodio della bottiglia lanciata contro la finestra e precisando di non ricordare se lo zio avesse mai rivolto minacce a lei e al fratello. Nell’ambito del dibattimento i giudici hanno appurato che la donna ha riferito di essere in lite con il 38enne a seguito della precedente relazione intercorsa col fratello dell’uomo. Tali ragioni di risentimento nei confronti dell’ex cognato non hanno consentito di ritenere pienamente attendibile la deposizione della denunciante. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Le accuse di minacce e danneggiamento della ex cognata non reggono, assolto dai giudici

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