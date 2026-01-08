Mastella sottolinea di essere stato assolto grazie ai giudici, criticando la riforma Nordio ritenuta pericolosa. Secondo lui, la separazione delle funzioni giudiziarie esiste già e i cittadini rischiano di essere penalizzati dai cambiamenti proposti. Dopo un lungo percorso giudiziario, Mastella attribuisce il suo salvataggio alla decisione dei giudici, evidenziando preoccupazioni sulla tutela dei diritti nel sistema giudiziario attuale.

“ La separazione già c’è, sennò mica stavo qui. A me chi mi ha salvato sono stati i giudici. Certo dopo dieci anni di inferno. E quello sarebbe da riformare, ma sui tempi la riforma non interviene. Invece va a toccare il pm: è una riforma pericolosa”. Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia, spiega in un’intervista al Corriere della sera le ragioni della sua contrarietà alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e dei Csm. La vicenda di Mastella, che fu indagato insieme alla moglie e si dimise facendo cadere il secondo governo Prodi (entrambi furono poi assolti) è stata citata dall’attuale Guardasigilli Carlo Nordio come esempio di “ invasione di campo ” delle Procure nei confronti della politica, il fenomeno a cui la sua legge vuole porre rimedio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mastella: “Io assolto grazie ai giudici, la riforma Nordio è pericolosa. I cittadini saranno schiacciati dai pm”

