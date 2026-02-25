esercizio abusivo della professione assolto dalle accuse federico di lascio

Federico Di Lascio, figlio del presidente dell’Ordine dei Medici Bruno, ha evitato il processo dopo che le accuse di esercizio abusivo della professione sono state respinte. La decisione si basa sulla mancanza di prove concrete che dimostrassero l’illecito. Di Lascio aveva affrontato sospetti relativi a pratiche mediche svolte senza autorizzazione, ma le verifiche ufficiali hanno confermato la sua innocenza. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla necessità di controlli più accurati.

Non è neanche andato a processo Federico Di Lascio, figlio del presidente dell'Ordine dei Medici Bruno, accusato ingiustamente di esercitare abusivamente la professione medica. Il giudice Giuseppe Palasciano, ieri, al tribunale di Ferrara, ha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere, valutando che il fatto non sussiste. È finita così l'odissea del medico che andava ormai avanti da 5 anni, da quando, a seguito di una vicenda amministrativa nei confronti del professionista, un'associazione presentò un esposto adducendo dubbi sulla sua abilitazione alla professione di medico. Un'accusa poi crollata grazie alle evidenze dimostrate dall'avvocato difensore Marco Linguerri, che si ritiene soddisfatto "per il risultato processuale ottenuto con la sentenza di questa mattina che altro non fa che riconoscere la fondatezza di quanto da noi sostenuto fin dalla fase delle indagini.

Condannati Alfredo e Gabriele Scaccia: quattro anni e tre mesi per esercizio abusivo della professioneIeri a Verbania è stata emessa una sentenza nei confronti di Alfredo e Gabriele Scaccia, condannati rispettivamente a quattro anni e tre mesi per esercizio abusivo della professione e per falsità.

Propone cure e prescrive medicinali ma non ha alcuna abilitazione: denunciato per esercizio abusivo della professioneI militari del Nas di Pisa hanno denunciato un uomo di 71 anni che si proponeva come medico, prescrivendo cure e medicinali senza averne l’abilitazione.

