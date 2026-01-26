Atripalda arrestato 33enne per lesioni minacce e danneggiamento

A Atripalda, i Carabinieri hanno arrestato un 33enne del luogo, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare. L’uomo è stato fermato per reati di lesioni, minacce e danneggiamento, confermando l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo e tutela della sicurezza pubblica condotte nella zona.

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno arrestato un 33enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena.Il provvedimento restrittivo, al fine di espiare la pena di condanna a 4anni e 2 mesi è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di.

Lesioni, minacce e danneggiamenti: 33enne finisce in manette

