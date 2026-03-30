Lazio infortunio alle spalle per Basic | rientro in gruppo e clamorosa ipotesi di rinnovo Come cambia il futuro del croato

Toma Basic ha ripreso gli allenamenti con il resto della squadra dopo un infortunio alle spalle. La Lazio ha confermato il suo rientro in gruppo e si discute anche di una possibile proposta di rinnovo contrattuale per il centrocampista croato. La società non ha ancora comunicato dettagli ufficiali, ma l’attenzione rimane sulla situazione contrattuale del giocatore.