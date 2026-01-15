Roma continua le trattative per il rinnovo di Celik, con l’obiettivo di consolidare la rosa. Tuttavia, resta aperta l’ipotesi di una partenza a parametro zero, che potrebbe influire sulle strategie di mercato. La società valuta tutte le opzioni per mantenere un equilibrio tra continuità e rinnovamento, mentre si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma: avanti con la trattativa per Celik, ma l’ipotesi dell’addio a zero non è esclusa. Le ultimissime Il futuro di Zeki Çelik resta uno dei temi più caldi in casa Roma, anche perché la sua situazione contrattuale potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato del club. Il terzino turco è infatti a pochi mesi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, dialoghi riaperti per il rinnovo di quel giallorosso: sullo sfondo resta un’ipotesi clamorosa

Leggi anche: Fiorentina-Dodô, rinnovo vicino: incontro positivo. Ipotesi di scambio con la Lazio sullo sfondo

Leggi anche: Douglas Luiz Juve, clamorosa svolta nel futuro del brasiliano: il riscatto torna in discussione, sullo sfondo si riaccende l’ipotesi ritorno! Ultime

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Rinnovo Maignan, c'è fiducia: l'offerta del Milan e dialoghi riaperti. Tutti i dettagli; Gennaio decisivo per il rinnovo di Maignan con il Milan: tra offerta record e garanzie sul progetto; Juventus, dialoghi riaperti per il rinnovo di McKennie!.

Roma scatenata: si riapre Zirkzee. E Malen è in chiusura. Quanto hanno speso finora i Friedkin - Robinio Vaz è sbarcato, adesso il ds punta a chiudere un altro acquisto in attacco ... msn.com