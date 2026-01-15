Roma dialoghi riaperti per il rinnovo di quel giallorosso | sullo sfondo resta un’ipotesi clamorosa

Roma continua le trattative per il rinnovo di Celik, con l’obiettivo di consolidare la rosa. Tuttavia, resta aperta l’ipotesi di una partenza a parametro zero, che potrebbe influire sulle strategie di mercato. La società valuta tutte le opzioni per mantenere un equilibrio tra continuità e rinnovamento, mentre si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma: avanti con la trattativa per Celik, ma l’ipotesi dell’addio a zero non è esclusa. Le ultimissime Il futuro di Zeki Çelik resta uno dei temi più caldi in casa Roma, anche perché la sua situazione contrattuale potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato del club. Il terzino turco è infatti a pochi mesi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

