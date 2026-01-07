Il capotreno è stato accoltellato alle spalle l’assassino croato arrestato si finge confuso | Non so cosa ho fatto…

Un grave episodio di violenza si è verificato a Bologna, dove il capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, è stato accoltellato alle spalle. L’aggressore, un uomo croato arrestato, si è mostrato confuso e disorientato durante l’arresto. L’attacco, apparentemente senza motivo o logica, ha sconvolto la comunità locale, sollevando interrogativi sulla natura e le cause di questa violenta aggressione.

Un agguato al momento senza motivo, senza movente, senza logica. Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne di Bologna ucciso da un balordo croato, sarebbe stato colpito alle spalle, come riferito anche dal padre in alcune interviste. L a dinamica dell’accoltellamento fa quindi pensare ad un’azione improvvisa e senza possibilità di difesa per il capotreno 34enne ucciso la sera del 5 gennaio nell’area del parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna. Per l’omicidio è stato fermato ieri sera a Desenzano del Garda (Brescia) il croato Marin Jelenic, senza fissa dimora 36enne, ricercato dalla polizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il capotreno è stato accoltellato alle spalle, l’assassino croato arrestato si finge confuso: “Non so cosa ho fatto…” Leggi anche: Prete accoltellato alla gola in strada a Modena: “Prima ho sentito il colpo alle spalle e poi ho visto un uomo” Leggi anche: Bologna sotto choc: capotreno ucciso a sangue freddo da un pregiudicato croato. Caccia all’assassino Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Bologna capotreno accoltellato a morte | ecco cosa è successo davvero; Alessandro Ambrosio accoltellato e ucciso a 34 anni il killer è Jelenic Marin | il 36enne è in fuga ha precedenti; Capotreno ucciso a coltellate a Bologna il presunto killer è stato fermato a Desenzano; Capotreno ucciso in stazione Identificato il killer | è in fuga. Capotreno accoltellato a morte in stazione - Un capotreno di Trenitalia trovato morto, accoltellato nell'area del parcheggio dei dipendenti del piazzale ovest della stazione di bologna. rainews.it

Capotreno ucciso. Avvistato a Milano il sospetto killer. Domani sciopero dei ferrovieri - Sciopero di 8 ore domani, dalle 9 alle 17, per il personale del trasporto ferroviario dell'Emilia- rainews.it

Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a 34 anni: il killer è Jelenic Marin. Il 36enne è in fuga, ha precedenti - 30 del 5 gennaio in un parcheggio della stazione di Bologna e più precisamente in un'area ... leggo.it

Il ricercato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo il delitto è salito su un treno regionale da Bologna per Milano. A bordo l’uomo, il croato Marin Jelenik, sarebbe stato molesto e aggressivo, anche con il personale del treno. Secondo quanto a - facebook.com facebook

Bologna, ieri sera un capotreno di Trenitalia di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione riservato ai dipendenti. L'assassino è fuggito ma è stato identificato: si tratta di un 36enne croato, Jelenic Marin, con precend x.com

