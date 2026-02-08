Infortunio Basic cambio all’intervallo e Sarri in ansia | le condizioni del centrocampista della Lazio

Si fa sempre più complicato il recupero di Basic, che si è infortunato durante la partita contro la Juventus. Il centrocampista è stato sostituito all’intervallo e ora le sue condizioni preoccupano Sarri, che spera in una pronta ripresa. La Lazio affronta questa emergenza con attenzione, mentre i tifosi aspettano aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

