Infortunio Basic cambio all’intervallo e Sarri in ansia | le condizioni del centrocampista della Lazio

Da calcionews24.com 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si fa sempre più complicato il recupero di Basic, che si è infortunato durante la partita contro la Juventus. Il centrocampista è stato sostituito all’intervallo e ora le sue condizioni preoccupano Sarri, che spera in una pronta ripresa. La Lazio affronta questa emergenza con attenzione, mentre i tifosi aspettano aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

Sassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Ecco cosa è successo a gennaio con Muharemovic» Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Thorstvedt amaro dopo Sassuolo Inter: «Col mio gol la gara avrebbe potuto prendere una piega diversa. Loro sono i più forti! Sul rosso a Matic vi posso dire una cosa» Lautaro nella leggenda: il gol in Sassuolo Inter lo manda nel podio dei marcatori all-time nerazzurri! Eguagliato Boninsegna Chiellini prima di Juve Lazio: «Felicissimi di Spalletti, fa parte del futuro e del presente di questo club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio basic cambio all8217intervallo e sarri in ansia le condizioni del centrocampista della lazio

© Calcionews24.com - Infortunio Basic, cambio all’intervallo e Sarri in ansia: le condizioni del centrocampista della Lazio

Approfondimenti su Basic Lazio

Infortunio Mazzitelli, Cagliari in ansia per le condizioni del suo centrocampista: come sta e quando rientrerà in campo

Lazio-Fiorentina 2-2: Pedro pareggia al 95esimo ed evita la sconfitta, Sarri perde Basic per infortunio

La Lazio e la Fiorentina si sono affrontate in un match combattuto, terminato con un pareggio 2-2.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Basic Lazio

Infortunio Basic, si ferma il centrocampista della Lazio: il motivoInfortunio Basic, il centrocampista della Lazio si ferma durante la partita contro la Juventus: tutti i dettagli sul centrocampista La Lazio perde un punto di riferimento a centrocampo a causa dell’in ... lazionews24.com

Juventus-Roma, Conceição costretto al cambio per infortunio: problema all’adduttore della cosciaNonostante l’1-0, non arrivano notizie troppo felici per la Juventus di Luciano Spalletti. Al 61? della sfida contro la Roma, infatti, proprio l’autore del gol del vantaggio Francisco Conceição è ... gianlucadimarzio.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.