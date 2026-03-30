Lazio | 3 milioni per spiagge sicure pulite e accessibili nel 2026

La Regione Lazio ha annunciato che nel 2026 saranno investiti 3 milioni di euro per il Piano Spiagge. L’obiettivo è migliorare la sicurezza, la pulizia e l’accessibilità delle spiagge lungo il litorale. I fondi saranno destinati a interventi specifici in diverse aree, con l’intento di promuovere un turismo più sostenibile e garantire servizi più efficaci ai cittadini e ai visitatori.

La Regione Lazio ha destinato 3 milioni di euro al Piano Spiagge 2026 per garantire sicurezza, ambiente e turismo sostenibile lungo il litorale. Questa risorsa, approvata in Giunta, sarà immediatamente disponibile per i 23 Comuni costieri e isolani coinvolti nel progetto. L’iniziativa, presentata dalla vicepresidente Roberta Angelilli, mira a trasformare gli arenili in spazi accessibili, puliti e attrezzati, integrando servizi di vigilanza e monitoraggio ambientale. Con questo intervento, l’amministrazione Rocca porta a 12 milioni l’investimento totale dedicato alle spiagge dal 2023 ad oggi. Investimenti strutturali per la stagione balneare. Le amministrazioni locali riceveranno fondi concreti per migliorare la fruibilità delle aree libere del litorale laziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio: 3 milioni per spiagge sicure, pulite e accessibili nel 2026 Articoli correlati Porto Cesareo: 1,1M€ per spiagge più verdi e sicure, un nuovoPorto Cesareo Rinasce: Un Milione di Euro per Riqualificare l'Accesso al Mare e Valorizzare il Territorio Porto Cesareo, gioiello del Salento, si... Trasporti: Regione Lazio, 260 milioni per il tpl di Roma nel 2026La Regione Lazio destina 250 milioni di euro per il trasporto pubblico di Roma nel 2026, un passo significativo per la capitale. Recupero aree ipogee non accessibili: quasi tre milioni di euro per castello ImperialiFRANCAVILLA FONTANA - Il Comune di Francavilla Fontana ha ottenuto un finanziamento regionale di quasi 3 milioni di euro per Castello Imperiali, più...