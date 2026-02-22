Porto Cesareo | 1,1M€ per spiagge più verdi e sicure un nuovo

Un investimento di 1,1 milioni di euro a Porto Cesareo mira a migliorare la sicurezza e l'ambiente delle spiagge. La somma serve a creare accessi più sicuri, ridurre l'erosione e rendere più vivibile la zona. Le opere coinvolgono anche la piantumazione di nuove siepi e l'installazione di segnaletica. L'obiettivo è rendere il mare più accessibile e il territorio più attento alla tutela delle risorse naturali. I lavori inizieranno entro il prossimo mese.

Porto Cesareo Rinasce: Un Milione di Euro per Riqualificare l'Accesso al Mare e Valorizzare il Territorio. Porto Cesareo, gioiello del Salento, si appresta a vivere una profonda trasformazione urbana e ambientale. Un finanziamento regionale di un milione e cento mila euro, frutto dell'impegno di precedenti amministrazioni comunali e sostenuto da una visione strategica di sviluppo sostenibile, apre la strada a una riqualificazione ecologica di via dei Bacini, arteria cruciale per l'accesso alle sue rinomate spiagge. L'intervento mira a migliorare la fruibilità del litorale, rendendolo più sicuro e attrattivo sia per i residenti che per i turisti, superando pratiche urbanistiche considerate obsolete e dannose per l'ambiente.