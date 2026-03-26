Recupero aree ipogee non accessibili | quasi tre milioni di euro per castello Imperiali

Il Comune di Francavilla Fontana ha ricevuto un finanziamento regionale di circa 3 milioni di euro destinato al recupero di aree ipogee del Castello Imperiali, che finora non sono state accessibili ai visitatori. L’intervento riguarda specificamente le parti sotterranee dell’edificio, con l’obiettivo di rendere possibile l’apertura al pubblico. La somma è stata assegnata per interventi di recupero e messa in sicurezza degli ambienti.

FRANCAVILLA FONTANA - Il Comune di Francavilla Fontana ha ottenuto un finanziamento regionale di quasi 3 milioni di euro per Castello Imperiali, più esattamente per il recupero degli ambienti ipogei rimasti finora inaccessibili al pubblico. È prevista la restaurazione di mille metri quadri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Recupero aree ipogee non accessibili: quasi tre milioni di euro per castello Imperiali Articoli correlati BandoSubito raccoglie 2 milioni di euro per rendere accessibili i fondi pubblici a tutte le imprese italianeNata appena due anni fa da un’idea di tre giovani imprenditori (Ciro Borrelli, Carlo Vespa, Saverio Salaris), BandoSubito annuncia un round di... Tre milioni al Castello di MelegnanoDal Ministero della cultura sono in arrivo 3 milioni di euro per il restauro dell’ala lunga del castello di Melegnano: e così, anche gli affreschi...