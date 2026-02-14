Trasporti | Regione Lazio 260 milioni per il tpl di Roma nel 2026

La Regione Lazio ha approvato un investimento di 260 milioni di euro per il trasporto pubblico di Roma nel 2026. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare i servizi e ridurre la congestione nelle strade della città. Nei prossimi mesi, le risorse saranno utilizzate per rinnovare le linee di autobus e potenziare le metropolitane.

La Regione Lazio ha deciso di allocare per il 2026 un’importante somma di 250 milioni di euro destinata al trasporto pubblico di Roma Capitale. Questa decisione è stata formalizzata attraverso una delibera di giunta, approvata su proposta dell’assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera. Ulteriori finanziamenti per il trasporto pubblico. In aggiunta a questo stanziamento iniziale, ulteriori trasferimenti di 10 milioni di euro saranno effettuati mediante un apposito atto che farà riferimento alla quota vincolata del risultato di amministrazione, da applicare al bilancio relativo al Fondo nazionale per il trasporto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Trasporti: Regione Lazio, 260 milioni per il tpl di Roma nel 2026 Trasporti: Tidei (Iv Lazio), con riorganizzazione Tpl disagi per cittadini, Regione intervenga Negli ultimi giorni, molti sindaci e amministratori locali hanno manifestato preoccupazioni riguardo alla recente riorganizzazione del trasporto pubblico locale in Lazio, avviata dalla Regione. Trasporti: 160 milioni per linea ferroviaria Roma-Viterbo, accordo Regione Lazio-Rfi-Astral La Regione Lazio ha stipulato un accordo con RFI e Astral per investire 160 milioni di euro sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La Regione stanzia 260 milioni per il trasporto di Roma: no al biglietto a due euro. La Regione stanzia 260 milioni per il trasporto di Roma: no al biglietto a due euroL’aumento degli stanziamenti da parte della Regione nei confronti del Campidoglio è maturato nel corso del 2024, quando da Roma era arrivato un messaggio preciso: serve aumentare i biglietti di corsa ... romatoday.it Dalla Regione Lazio 260 milioni di euro per trasporto pubblico 2026Ghera: L’importo era fermo da anni a 240mln, con la Giunta di centrodestra arriviamo a 260 milioni per il 2026 Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. La Giunta regionale ha ... expartibus.it ALLERTA METEO LAZIO per sabato 14 febbraio. https://protezionecivile.regione.lazio.it/sites/default/files/binary/rl_protezione_civile/tbl_bollettini_criticita/bollettino_13_02_2026.pdf facebook UNINT e Regione Lazio organizzano "LIBERA/mente. Presentazione dei volumi di poesie “Parole di pace e libertà” e “Parole di speranza”, che si terrà il 5 febbraio presso la Sala Tevere della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo, 212 – Roma. Scopri di più: x.com