Dopo circa tre anni, tornano a essere al centro dell’attenzione i risultati delle analisi sui campioni prelevati dall’asteroide Bennu dalla missione Osiris-Rex della Nasa, pubblicati nel marzo 2026. Questi dati forniscono nuove informazioni sulla composizione e sulla storia di questo corpo celeste, che viene considerato una vera e propria “macchina del tempo” del Sistema Solare.

Roma, 30 marzo 2026 – Dopo circa tre anni si torna a parlare dell’ asteroide Bennu, per via della pubblicazione dei risultati straordinari delle analisi sui campioni riportati sulla Terra dalla missione Osiris-Rex della Nasa nel settembre 2023. Dallo studio, condotto dagli scienziati della Stony Brook University e pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Science s, è emerso come la materia organica e i minerali presenti nell’asteroide si possano suddividere in tre domini organici-minerali chimicamente distinti. I frammenti del corpo celeste contengono alcuni indizi fondamentali sull’origine della vita e del Sistema Solare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'asteroide Bennu macchina del tempo del Sistema Solare: ecco le ultime scoperte

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