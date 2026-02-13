La chimica della vita trova una nuova pista nell’asteroide Bennu

L’asteroide Bennu ha fornito una scoperta sorprendente: la presenza di composti chimici che potrebbero aver contribuito alla formazione degli amminoacidi, i mattoni fondamentali della vita. Un team di ricercatori ha analizzato i campioni prelevati dalla sonda Osiris-Rex della NASA, evidenziando come le reazioni chimiche avvengano in modo più complesso e vario di quanto si pensasse finora. Questa scoperta apre nuove strade per capire come la vita possa essersi sviluppata nello spazio e sulla Terra.

Un nuovo studio sugli asteroidi sfida le idee consolidate sulla formazione degli amminoacidi, suggerendo percorsi chimici sorprendenti e variabili per i mattoni della vita. Sessantasei milioni di anni dopo la nascita del sistema solare, gli scienziati continuano a scoprire indizi sul modo in cui i mattoni della vita si sono formati nello spazio. Il 9 febbraio, i Proceedings of the National Academy of Sciences hanno pubblicato uno studio che analizza gli amminoacidi contenuti nell'asteroide Bennu, campionato dalla missione OSIRIS-REx della NASA e tornato sulla Terra nel 2023. Gli amminoacidi costituiscono le proteine e i peptidi, molecole essenziali per ogni processo biologico.