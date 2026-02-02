Una sonda della Nasa ha superato l'ultima frontiera del Sistema Solare | i primi risultati

Questa mattina, una sonda della Nasa ha attraversato l’ultima frontiera del Sistema Solare. La missione IMAP mira a mappare la regione di transizione tra l’eliosfera e lo spazio interstellare, e ora ha raggiunto questo obiettivo. I primi risultati sono arrivati e aprono nuove prospettive sulla nostra stella e l’ambiente che la circonda.

