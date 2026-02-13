L’asteroide Bennu apre una nuova via alla chimica della vita

L’asteroide Bennu, oggetto di studio della missione OSIRIS-REx della NASA, ha rivelato tracce di ghiaccio e materiali organici sotto la sua superficie, spostando l’attenzione sulla possibilità che queste sostanze abbiano portato la vita sulla Terra. Gli scienziati hanno scoperto che le radiazioni solari hanno alterato le molecole presenti, creando composti complessi che potrebbero aver favorito l’origine degli esseri viventi. Una particolare pietra raccolta durante il ritorno sulla Terra ha mostrato una composizione chimica insolita, diversa da quella delle rocce terrestri, confermando che Bennu custodisce elementi chiave per capire come