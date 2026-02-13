L’asteroide Bennu apre una nuova via alla chimica della vita
L’asteroide Bennu, oggetto di studio della missione OSIRIS-REx della NASA, ha rivelato tracce di ghiaccio e materiali organici sotto la sua superficie, spostando l’attenzione sulla possibilità che queste sostanze abbiano portato la vita sulla Terra. Gli scienziati hanno scoperto che le radiazioni solari hanno alterato le molecole presenti, creando composti complessi che potrebbero aver favorito l’origine degli esseri viventi. Una particolare pietra raccolta durante il ritorno sulla Terra ha mostrato una composizione chimica insolita, diversa da quella delle rocce terrestri, confermando che Bennu custodisce elementi chiave per capire come
L’Asteroide Bennu Svela Nuovi Indizi sull’Origine della Vita: Ghiaccio e Radiazioni al Centro della Ricerca. Un’analisi rivoluzionaria dei campioni prelevati dall’asteroide Bennu ha portato alla luce una sorprendente ipotesi: i mattoni fondamentali della vita, gli amminoacidi, potrebbero essersi formati in ambienti ghiacciati e sottoposti a radiazioni, ribaltando le teorie consolidate sulla chimica prebiotica. La scoperta, resa possibile grazie alla missione OSIRIS-REx della NASA e all’analisi condotta da un team della Penn State, apre nuove prospettive sulla ricerca delle origini della vita nel sistema solare e oltre.🔗 Leggi su Ameve.eu
La sorpresa dell’asteroide Bennu: “Ci sono tutti gli elementi indispensabili per dare origine alla vita”
L'asteroide Bennu non smette di sorprenderci, ora è stato scoperto che tra i suoi ingredienti c'è anche lo zucchero
