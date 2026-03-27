La procura di Bergamo ha avviato un procedimento giudiziario in relazione a un episodio di profanazione di un cadavere e al furto di una testa. L'indagine riguarda un caso che ha suscitato attenzione e che coinvolge elementi di violazione delle norme sulla conservazione dei resti umani. Sono stati effettuati sopralluoghi e acquisiti eventuali elementi utili alle indagini.

Indagini a tutto campo sul trafugamento della salma di Pamela Genini, il cui movente rimane un giallo. La procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per vilipendio di cadavere e furto della testa sulla profanazione del loculo dove si trovava il feretro della modella 29enne, uccisa a coltellate dall’ex Gianluca Soncin. La scoperta della profanazione del feretro Il furto della testa di Pamela Genini Il vilipendio di cadavere e il furto della testa La scoperta della profanazione del feretro La macabra scoperta è stata fatta dagli operai incaricati di estrarre il feretro di Pamela Genini dal loculo dove era stata tumulata in attesa di essere portata nella tomba di famiglia, nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pamela Genini, la Procura indaga per vilipendio di cadavere e furto della testa: mistero sulla profanazione

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Temi più discussi: Profanato a Strozza il cadavere di Pamela Genini, vittima di femminicidio; Pamela Genini, terrificante scoperta nel cimitero: Hanno trafugato il corpo e l'hanno decapitato; Trafugato e decapitato il cadavere di Pamela Genini, la modella uccisa a Milano dall'ex compagno; Profanata la tomba di Pamela Genini, decapitato il cadavere e portata via la testa.

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