Drammatico appello di una mamma italiana prigioniera in Egitto dell’ex violento e della legge locale | Aiutatemi a liberare mia figlia video

Nessy Guerra, una donna italiana di 26 anni, chiede aiuto per liberare sua figlia di tre anni, rimasta in Egitto a causa di un procedimento legale. La madre denuncia che la legge locale e le accuse dell’ex partner hanno bloccato la sua famiglia in un incubo senza fine. La donna ha pubblicato un video per attirare l’attenzione sull’emergenza e trovare una soluzione rapida. La storia si sviluppa in un’atmosfera di crescente tensione e preoccupazione.

Quella di Nessy Guerra, la 26enne ligure bloccata in Egitto con la figlia di tre anni, è una vicenda che ha assunto i contorni di un incubo kafkiano. Un intreccio di violenza domestica, ritorsioni legali e differenze legislative tra Paesi che sta tenendo con il fiato sospeso l’Italia intera. Perché questa donna, prigioniera delle minacce e delle persecuzioni dell’ex marito, da mesi e mesi ormai è costretta a vivere nell’ombra, segregata con la figlia piccola in appartamenti segreti che deve ciclicamente lasciare e cambiare quando il padre di sua figlia riesce a scoprire il suo indirizzo. Giovane mamma italiana prigioniera in Egitto con la figlia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Egitto, mamma italiana in trappola: adulterio, condanna e appelloNessy Guerra, madre italiana di Sanremo, si trova in difficoltà in Egitto a causa di un procedimento legale legato all'adulterio.

