I genitori di Pamela Genini hanno segnalato di aver ricevuto minacce per diversi mesi, secondo quanto riferito. Recentemente, è stata scoperta la profanazione della salma di Pamela al cimitero di Strozza, dove si stava preparando la traslazione delle spoglie. In seguito a questo episodio, è stato aperto un fascicolo di indagine per vilipendio.

LA VICENDA RACCAPRICCIANTE. Dopo la macabra scoperta della profanazione della salma di Pamela Genini al cimitero di Strozza dove era in programma la traslazione delle spoglie è stato aperto un fascicolo per vilipendio. Neanche dopo una morte così tragica, avvenuta dopo oltre 30 coltellate dall’uomo che diceva di amarla, Pamela Genini ha trovato pace. Lunedì mattina, al cimitero di Strozza, gli addetti delle pompe funebri incaricati di trasferire il feretro della 29enne nella nuova tomba di famiglia hanno scoperto che era stato manomesso. Sono stati avvertiti i carabinieri e quando, alla loro presenza, la bara è stata aperta, ecco la macabra scoperta: dal corpo mancava la testa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Profanazione del cadavere della Genini: «I genitori di Pamela minacciati da mesi»

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Profanazione e violenza riempiono la storia dell’uomo, ma lo sguardo pietoso del poeta ci ricorda che non dobbiamo arrenderci al degrado e alla barbarie. O almeno è quel che ci ho visto io leggendolo, può pure essere che mi sbagli. x.com