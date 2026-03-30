Lapo Elkann ha deciso di trasferirsi a Lucerna, in Svizzera. In un'intervista ha affermato che ha scelto il paese per la sua neutralità e sicurezza, chiarendo che non si tratta di motivazioni fiscali, ma di una questione di benessere personale. Ha inoltre spiegato che, a 25 anni, Lucerna non sarebbe stata la destinazione adatta, mentre oggi ritiene che sia il momento giusto per questa scelta.

A raccontare questa svolta sono stati i quotidiani svizzeri Aargauer Zeitung e Schweiz am Wochenende, ai quali il nipote di Gianni Agnelli ha spiegato le ragioni della sua decisione. «Desideravo trasferirmi nella Svizzera centrale a causa dell’attuale situazione mondiale. La Confederazione è neutrale. Rappresenta sicurezza, qualità della vita e si trova nel cuore dell’Europa». Lapo Elkann ha voluto anticipare le possibili polemiche su tasse e paradisi fiscali: «Forse altri luoghi sarebbero stati più convenienti, ma abbiamo scelto un posto che ci rende felici». Un posto affacciato sul lago dei Quattro Cantoni, con poco più di 83mila abitanti, il celebre Kapellbrücke, ponte pedonale in legno che risale al 1300, e una tradizione culturale importante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lapo Elkann cambia vita e si trasferisce a Lucerna: «La Svizzera è neutrale e sicura. Non l’ho fatto per le tasse, ma è un posto che ci rende felici»

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