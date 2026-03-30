Lapo Elkann ha annunciato il suo trasferimento a Lucerna, precisando che la scelta non è legata a motivazioni fiscali ma alla situazione mondiale attuale. La decisione arriva dopo un passato caratterizzato da un'esposizione mediatica intensa, con una vita spesso descritta come segnata da eccessi e situazioni controverse. Attualmente, l’imprenditore si stabilisce in Svizzera, dove la neutralità del paese è un elemento che ha considerato.

C’è stato un tempo in cui il suo nome era costantemente associato ai riflettori, agli eccessi delle grandi metropoli e a una vita vissuta costantemente sul filo del rasoio. Oggi, invece, il nuovo capitolo dell’esistenza di Lapo Elkann ha il volto rassicurante e abitudinario delle corsie di un supermercato svizzero. A 48 anni, il nipote dell’Avvocato Gianni Agnelli e fratello di John e Ginevra ha deciso di staccare la spina, trasferendosi a Lucerna per abbracciare una quieta “vita borghese”. A svelare la svolta radicale del rampollo di casa Agnelli sono stati i quotidiani elvetici in lingua tedesca Aargauer Zeitung e Schweiz am Wochenende, a cui Elkann ha affidato il racconto di questo suo nuovo e inaspettato buen retiro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Svizzera è neutrale e sicura. Non l’ho fatto per le tasse, ma per l’attuale situazione mondiale”: Lapo Elkann si trasferisce a vivere a Lucerna

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