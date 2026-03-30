Lapo Elkann, 48 anni, ha annunciato di aver trasferito la propria residenza in Svizzera, scegliendo la città di Lucerna. In una dichiarazione, ha spiegato che questa scelta si adatta alla fase attuale della sua vita. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi specifici del trasferimento.

L'erede di casa Agnelli ha spiegato cosa abbia spinto lui e la moglie Joana Lemos a scegliere Lucerna come città della loro quotidianità Lapo Elkann si è trasferito in Svizzera. A Lucerna, per la precisione, piccola città della Confederazione in cui l'imprenditore 48enne, erede di casa Agnelli, ha raccontato di sentirsi a suo agio in un momento della sua vita che ristabilisce nuovi equilibri. "Ho vissuto a Milano, Parigi, New York, Lisbona. Ogni città apparteneva a una fase della mia vita", ha spiegato Elkann al sito Aargauer Zeitung: "Con il tempo cambiano le prospettive. A 25 anni non sarebbe stato il posto giusto, oggi sì". Ad aver contribuito alla scelta è anche il clima internazionale - "Viviamo in un'epoca complessa, segnata dall'incertezza. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Lapo Elkann si è trasferito in Svizzera: "È l'ideale per la mia attuale fase di vita". I motivi della scelta

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