Lapo Elkann cambio vita improvviso | perché non è più in Italia dove vive ora

Lapo Elkann ha deciso di trasferirsi all’estero, abbandonando l’Italia. La sua scelta ha portato a un cambio di residenza e ora vive in un altro paese. La decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La sua presenza nel nuovo luogo di residenza è stata avvistata nelle ultime settimane, suscitando interesse tra i media.

Lapo Elkann ha scelto di cambiare vita e lo ha fatto lasciando l’Italia e quindi trasferendosi in un’altra nazione. Una decisione che segna un nuovo capitolo per l’erede della famiglia Agnelli, oggi 48enne, che ha raccontato di aver trovato in questa località un equilibrio diverso, più in linea con la fase attuale della sua esistenza. Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano svizzero Aargauer Zeitung, Elkann ha ripercorso le tappe della sua vita attraverso le città in cui ha vissuto: “Ho vissuto a Milano, Parigi, New York, Lisbona. Ogni città apparteneva a una fase della mia vita”. Un percorso fatto di esperienze diverse che oggi lo porta a guardare con occhi nuovi alle proprie priorità: “Con il tempo cambiano le prospettive. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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