Oggi si è spento un uomo che ha segnato la storia del calcio perugino. È stato il primo a far comparire uno sponsor sulle maglie della squadra, inserendo il marchietto

Gabriele Brustenghi è l’uomo che ha anticipato il futuro. Le sponsorizzazioni nel calcio, la popolarità della maratona di New York, la “moda” del fitness, è partito tutto dalla sua mente geniale. E da Perugia, dove Brustenghi era nato il 31 luglio 1940. La prima rivoluzione risale alla fine degli Anni Settanta, quando l’Umbria è l’epicentro di un miracolo sportivo – il Grifo prima squadra imbattuta nella storia della Serie A – e di fervore imprenditoriale. Brustenghi è il direttore marketing della Ellesse, marchio di abbigliamento sportivo fondato da Leonardo Servadio al quale si legano e si legheranno tantissimi sportivi di eccellenza (Guillermo Vilas, Marc Girardelli, Gianni Poli, Boris Becker che nel 1985 vincerà Wimbledon vestito Ellesse). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'addio a Brustenghi che portò Paolo Rossi a Perugia con una genialata che cambiò il calcio

Una raccolta di contenuti su Paolo Rossi

Calcio serie C, il Perugia è in lutto: è scomparso l'avvocato Gabriele BrustenghiIl manager, che è stato capace di rivoluzionare il calcio, ebbe un ruolo chiave nell'arrivo in Umbria di Paolo Rossi.

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