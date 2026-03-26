Addio a Beppe Savoldi il primo mister 2 miliardi | muore il bomber che cambiò il calcio

Beppe Savoldi, noto come il primo “mister 2 miliardi”, è deceduto a Bergamo, città in cui era nato. Attivo negli anni ’70, è stato un centravanti di rilievo nel calcio italiano. La sua carriera è caratterizzata da numerosi gol e da un ruolo di primo piano nelle squadre in cui ha militato. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura significativa nel panorama calcistico dell’epoca.

Chi era Beppe Savoldi: il centravanti che fece epoca. Se ne va un pezzo di calcio italiano. Beppe Savoldi, uno dei grandi centravanti degli anni ’70, è morto a Bergamo, la sua città, lasciando dietro di sé una storia che non si misura solo in gol. Eppure i numeri parlano chiaro: 168 reti in Serie A, una carriera costruita tra Bologna e Napoli, un repertorio fatto di colpi di testa, rovesciate e un istinto sotto porta che oggi sembra appartenere a un’altra epoca. Savoldi era questo: un attaccante “antico”, ma modernissimo nei risultati. Perché lo chiamavano “mister 2 miliardi”. Il suo nome resta legato a un momento preciso che cambiò il calcio italiano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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