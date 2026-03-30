Oggi si è verificata la scomparsa dell'avvocato Gabriele Brustenghi, figura di rilievo nel mondo del calcio e manager del Perugia Calcio. La sua morte ha suscitato grande dolore tra i membri della società sportiva e i tifosi. Brustenghi aveva contribuito a innovare il settore, portando un approccio più moderno alla gestione e alle strategie del club.

Il manager, che è stato capace di rivoluzionare il calcio, ebbe un ruolo chiave nell'arrivo in Umbria di Paolo Rossi. Cordoglio anche da parte dell'amministrazione comunale: "Una personalità capace di anticipare i tempi" Lutto in casa Perugia Calcio: nella giornata odierna è venuto a mancare l'avvocato Gabriele Brustenghi, manager che ha rivoluzionato il calcio, proiettandolo nella modernità. Fu lui l'artefice, nel 1979, della sponsorizzazione Pasta Ponte sulla maglia del Perugia per finanziare l’ingaggio di Paolo Rossi. Questo è ricordato come il primo caso di partnership commerciale nel calcio italiano, che ha segnato una svolta nel marketing sportivo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Calcio serie C, il Perugia è in lutto: è scomparso l'avvocato Gabriele Brustenghi

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