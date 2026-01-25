Milano piange la scomparsa di Paolo “Ciapina” Ferrario, noto anche per il suo passato da rapinatore nelle aree di rigore. Uomo che ha vissuto il calcio con semplicità e leggerezza, Ferrario ha lasciato un segno nel panorama sportivo milanese. La sua vita, fatta di contrasti e di un passato difficile, si è fermata silenziosamente, lasciando un ricordo che rimarrà nei ricordi di chi lo ha conosciuto.

Milano, 25 gennaio 2026 – Se n’è andato in punta di piedi. Quasi un destino per un calciatore che doveva il suo soprannome a un bandito reputato pressocché inafferrabile. È scomparso Paolo “Ciapina” Ferrario, milanese, ex giocatore e allenatore di lunga carriera. Ha vestito, fra le altre, le maglie di Milan, Monza e Varese. Da tecnico, invece, si è accomodato anche sulla panchina di Brescia e Ospitaletto. Ferrario è morto martedì scorso, il 20 gennaio. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota solo ieri, sabato 24 gennaio, dalla famiglia. Aveva 82 anni. È scomparso all’ospedale di Sant’Arcangelo, in Romagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milan: addio a Paolo “Ciapina” Ferrario, il rapinatore delle aree di rigore che viveva il calcio con leggerezza

’Ciapina’ Ferrario, l’ultimo dribbling in silenzioCiapina Ferrario, noto per il suo talento calcistico, ha lasciato il mondo in modo silenzioso.

