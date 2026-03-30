Serena Rossi ha dichiarato che la sordità dovrebbe essere considerata una condizione normale, e si è detta impegnata in questa battaglia. Attualmente, in Italia, ci sono circa 7 milioni di persone con disabilità uditiva, pari al 12,1% della popolazione. La cantante ha anche affermato che alcuni cercano di ostacolare i progressi in questo ambito.

Abbiamo incontrato Sarah Toscano, Serena Rossi, Emilio Insolera, Carola Insolera e Antonio Iorillo protagonisti del nuovo film Netflix “Non abbiam bisogno di parole” di Luca Ribuoli In Italia sono 7 milioni le persone con disabilita` uditiva, corrispondenti al 12.1% della popolazione. Ma nel nostro Paese si parla poco di loro. Non tutti sanno che tra la popolazione sorda esistono diversi modi di comunicare che possono variare anche in base al contesto culturale e alla preferenza personale. C’è la lingua dei segni e l’oralismo, ossia l’approccio che privilegia l’apprendimento del linguaggio orale (attraverso il parlato e la lettura labiale), spesso supportato dall’uso di dispositivi come impianti cocleari e apparecchi acustici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La sordità non deve essere vista come diversità, ma normalità e mi batto per questo. C’è chi ci vuole far fare clamorosi passi indietro”: così Serena Rossi

Tutti gli aggiornamenti su Serena Rossi

Fedez deve capire chi vuole essere. Perché così non può più andare avantiQuando abbiamo letto la notizia che la premier Giorgia Meloni si sarebbe fatta intervistare da lui nel podcast Pulp insieme a Mr.

Scavuzzo: "Mi piacerebbe fare la sindaca, ma la scelta deve essere condivisa"A Olimpiadi finite, cosa resta a Milano? Tra la necessità di rivedere il sistema dell'urbanistica e l'urgenza di una città che sia davvero per tutti,...

Bucciantini consiglia: «Alla Juve serve una partita perfetta col Galatasaray, ma se vuole sperare di passare il turno deve fare questo»McKennie Juventus: dall’Inter all’Atletico Madrid, chi si era mosso per l’eventuale colpo a zero.