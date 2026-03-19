Fedez si trova di fronte alla necessità di chiarire la sua identità e il percorso da seguire, poiché le continue variazioni e incertezze hanno portato a una situazione di confusione. Da quando si sono interrotte le dinamiche con la coppia dei Ferragnez, il suo percorso si è fatto più incerto, e ora sembra arrivato il momento di fare delle scelte più definite.

Quando abbiamo letto la notizia che la premier Giorgia Meloni si sarebbe fatta intervistare da lui nel podcast Pulp insieme a Mr. Marra abbiamo pensato che entrambi, per motivi diversi, hanno centrato l’obiettivo: perché per 48 ore si è parlato più del loro incontro che di quello che avevano da dirsi, con la cornice oggetto di discussione più della crosta che l'avrebbe racchiusa. Arrivati a questo punto, e considerando i trascorsi di Fedez che ha cambiato via via bandiera a seconda del vento che gli soffiava intorno - prima la simpatia per i Cinque Stelle, poi gli attacchi ai deputati leghisti dal palco del Concertone del Primo Maggio e... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fedez deve capire chi vuole essere. Perché così non può più andare avanti

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Aggiornamenti e notizie su Fedez deve

Temi più discussi: L’era dei venditori di pentole Meloni da Fedez, e la sinistra passata da non farsi capire a non capire; Chi è Jose Hernandez, il giovane manager colombiano che avrebbe rubato il cuore di Chiara Ferragni; Chiara Ferragni risponde agli haters: la verità su Fedez e il riflesso di una società che giudica ancor prima di capire; Fedez accoglie il terzo figlio, sguardo puntato su Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni risponde agli haters: la verità su Fedez e il riflesso di una società che giudica ancor prima di capireChiara Ferragni risponde agli haters: la verità su Fedez e il riflesso di una società che giudica ancor prima di capire ... 361magazine.com

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Ne ho viste di cose in questi ultimi mesi, ma a destra riescono ancora a stupirmi. É il caso di un pezzo delirante su Il Tempo, in cui si dice che qualcuno vuole “il burqa mentale” per Meloni, e si ricorda che, per andare da Fedez, non deve “chiedere il permesso” x.com

"Tempo per Fedez si, quello per abbassare il costo del carburante no. Giorgia Meloni, dopo quasi 4 anni a Palazzo Chigi, non ha ancora capito che è la presidente del consiglio di tutti gli italiani e continua a comportarsi come una leader di partito, che però - facebook.com facebook