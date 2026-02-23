Bucciantini consiglia | Alla Juve serve una partita perfetta col Galatasaray ma se vuole sperare di passare il turno deve fare questo

Bucciantini spiega che la Juventus ha bisogno di una vittoria schiacciante contro il Galatasaray per sperare nel passaggio del turno. La causa di questa difficoltà risiede nelle recenti prestazioni deludenti in campo europeo, che hanno indebolito la fiducia della squadra. Con una partita da vincere a tutti i costi, il giornalista sottolinea l’importanza di un impegno senza errori. La Juve si prepara a una sfida decisiva, con la posta in palio molto alta.

Bucciantini analizza il delicato momento europeo della formazione bianconera evidenziando l’assoluta necessità di un’impresa eroica. La Juventus cerca la grande impresa in Champions League per ribaltare la gara con il Galatasaray. Negli studi di Sky Sport è stata analizzata la situazione dei bianconeri di Spalletti, evidenziando le palesi difficoltà della Vecchia Signora. Le parole di Bucciantini. INTER – « Io credo bene, se l’ Inter gioca una partita perfetta, passa. Se la gioca anche che non sia perfetta, può passare lo stesso. Se innanzitutto riesce a diminuire il Bodo, può passare come una partita di episodi» QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO JUVE – « Alla Juventus può avere una partita perfetta, può giocare una partita eccezionale, può riuscire, perché vincere contro il Barcellona di Messi o contro l’ Atletico, facendo tre gol, è oggettivamente difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Paganini consiglia la Juve: «La partita contro il Galatasaray ha confermato una cosa. Se vuole tornare ad alti livelli bisogna fare questo»Paganini ha commentato la sconfitta della Juve contro il Galatasaray, sottolineando che serve un cambio di marcia.

Cuccù sprona i suoi alla vittoria contro il San Marino. Il centrocampista francese Dompnier: "Una partita che non possiamo sbagliare. Non bisogna fare errori». Castelfidardo, non c’è più tempo: "Serve la partita perfetta»Stefano Cuccù insiste sul fatto che il Castelfidardo deve vincere contro il San Marino, per rimanere in corsa.

Teun Koopmeiners illude la Juventus segnando due gol contro il Galatasaray ai playoff di Champions

Argomenti discussi: Non bisogna colpevolizzarlo, chieda scusa, Bergomi 'difende' Bastoni dopo rosso Kalulu.

A Sky non hanno dubbi: “Napoli danneggiato dall’arbitro Chiffi. Adottati metri diversi per rigore e gol annullato” Bucciantini: “Quel che colpisce è la non coerenza degli episodi, delle decisioni arbitrali". Minotti: “Il secondo gol era buono, il Napoli avrebbe chiuso - facebook.com facebook