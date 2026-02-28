Scavuzzo | Mi piacerebbe fare la sindaca ma la scelta deve essere condivisa

Dopo le Olimpiadi, Milano si interroga sul proprio futuro, con l’amministrazione che valuta come rinnovare il sistema urbanistico e migliorare l’accessibilità per tutti i cittadini. La discussione riguarda anche la possibilità di eleggere un nuovo sindaco, con alcune figure che esprimono il desiderio di assumere questa carica, pur sottolineando che la decisione finale deve essere condivisa.

A Olimpiadi finite, cosa resta a Milano? Tra la necessità di rivedere il sistema dell'urbanistica e l'urgenza di una città che sia davvero per tutti, Palazzo Marino sta cercando un equilibrio tra crescita e inclusione.Oggi la vera sfida per la città si gioca sull’accessibilità, sui servizi ai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scavuzzo sogna già da ’sindaca’: "Serve una leadership femminile. Milano deve tornare a crescere"Una sindaca donna dopo Letizia Moratti, ma targata centrosinistra? A un certo punto dell’incontro di ieri pomeriggio “La città delle donne.

Jeremy Chan: «A MasterChef funziono perché non sono il classico macho predominante: mi piacerebbe fare il giudice un giorno. La cucina mi ha tolto il tempo per la famiglia e la mia ragazza»Jeremy Chan è così come lo si vede in tv: calmo, rilassato, capace di trasmettere con la sua voce calma e dolcezza anche se, nel momento in cui ci...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scavuzzo.

Anna Scavuzzo si candida a sindaco di Milano: «Io a Palazzo Marino? Mi piacerebbe. La città cresce nonostante le ferite»«La città pubblica continua a crescere. Nonostante i traumi e le frenate, si muove per dare risposte ai bisogni delle persone e dei quartieri». La vicesindaca Anna Scavuzzo parla dei tanti temi ... milano.corriere.it

Scavuzzo sogna già da ’sindaca’: Serve una leadership femminile. Milano deve tornare a crescereLa vicesindaco al convegno sulle donne organizzato dal dem Maran avverte: Se c’è da ’menare’, meno. Le primarie? Non do nulla per scontato. Mi atterrò alle decisioni del tavolo di coalizione del cent ... msn.com