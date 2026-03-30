Il 31 marzo, nella serie televisiva, Lope torna dalla missione e riunisce Curro. I due trovano un bracciale appartenente a Esmeralda e iniziano a indagare su Jacobo. Nel frattempo, Manuel osserva Toño senza intervenire. La puntata si concentra su queste dinamiche tra i personaggi principali.

Al ritorno dalla sua missione, Lope riunisce Curro e scopre un prezioso bracciale di Esmeralda. I due amici indagano su Jacobo. Nel frattempo, Manuel sospetta che Toño nasconda verità pericolose. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Curro e Lope analizzano un pacchetto inquietante proveniente dalla gioielleria, Manuel inizia a notare le strane reazioni di Toño alla presenza del sergente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 31 marzo: Curro e Lope indagano su Jacobo, Manuel osserva Toño

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