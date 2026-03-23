A La Promessa gli equilibri cambiano in fretta, perché basta un dettaglio per rimettere tutto in discussione. La soap spagnola continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano, puntando su storie che entrano nel vivo puntata dopo puntata. Da Lope a Eugenia, fino a Manuel e Catalina, ogni personaggio si trova davanti a qualcosa che non può più rimandare. Andiamo subito a vedere cosa ci riservano le puntate de La Promessa in onda dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Stando alle anticipazioni, Lope si reca in gioielleria e riceve dalla signora Esmeralda un pacchetto. La scena è rapida, ma lascia spazio a più di un dubbio. Non ci sono spiegazioni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Promessa, anticipazioni dal 30 marzo al 5 aprile 2026: Lope riceve un pacchetto, Manuel indaga su Tono

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