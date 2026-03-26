Nella puntata di domani de La Promessa, Manuel apre le porte dell'hangar al figlio di Simona utilizzando i soldi di Leocadia. Nel frattempo, Curro e Lope si trovano in difficoltà a causa dell'acquisto di uno smeraldo e rischiano di finire in prigione. La scena si svolgerà durante la trasmissione in access prime time su Rete 4 alle 19:40.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: mentre Manuel riapre le porte dell'hangar al figlio di Simona grazie ai soldi di Leocadia, Curro e Lope rischiano la prigione per l'acquisto dello smeraldo La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel si scontra con l'orgoglio ferito di Toño, mentre Curro e Lope affogano nei debiti sotto lo sguardo sospettoso di Esmeralda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 27 marzo: Manuel riassume Toño, Curro e Lope sono nei guai

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