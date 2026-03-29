Nelle puntate de La Promessa in programma dal 30 marzo al 5 aprile 2026, Lope Ruiz e Curro Exposito scoprono che Jacobo è un cliente della gioielleria Llop. Questa rivelazione porta a un cambiamento nelle dinamiche tra i personaggi. La trama si sviluppa con un evento inatteso che coinvolge direttamente i protagonisti e il loro rapporto con Jacobo.

© US Mediaset Un inatteso risvolto attende Lope Ruiz e Curro Exposito nelle prossime puntate de La Promessa. Durante la loro missione in incognito, i due ragazzi scoprono infatti che Jacobo Monteclaro, il fidanzato di Martina, è uno dei clienti della gioielleria Llop, il luogo dove Basilio ha ricevuto l’incarico di assassinare Curro. Quest’ultimo comincia così a pensare che Jacobo sia il mandante del suo tentato omicidio, anche se non riesce a capirne il motivo. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00 circa). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset La Promessa, anticipazioni da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 30 marzo al 5 aprile 2026: Lope e Curro scoprono che Jacobo è un cliente della gioielleria Llop

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