La Polizia di Stato riceve la visita del vescovo Enrico Solmi
Oggi alle 11, durante le festività pasquali, il vescovo della diocesi di Parma ha visitato i funzionari e il personale della Polizia di Stato. La visita è stata accompagnata dall'accoglienza del questore, che ha ricevuto il vescovo nel suo ufficio. La delegazione religiosa ha incontrato gli agenti e il personale, portando loro auguri per le festività.
Il Vescovo della Diocesi di Parma Monsignor Enrico Solmi, alle ore 11 odierne, in occasione delle festività pasquali ha fatto visita pastorale ai funzionari e al personale della Polizia di Stato, accolto dal Questore dottor Carmine Rocco Grassi. Nel corso dell’incontro, svoltosi alla presenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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