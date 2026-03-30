La Polizia di Stato riceve la visita del vescovo Enrico Solmi

Oggi alle 11, durante le festività pasquali, il vescovo della diocesi di Parma ha visitato i funzionari e il personale della Polizia di Stato. La visita è stata accompagnata dall'accoglienza del questore, che ha ricevuto il vescovo nel suo ufficio. La delegazione religiosa ha incontrato gli agenti e il personale, portando loro auguri per le festività.