Piazza Enrico De Nicola | aggredisce i poliziotti Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Questa mattina in piazza Enrico De Nicola un uomo ha cercato di sfuggire a un controllo della polizia. Quando gli agenti gli si sono avvicinati, ha dato in escandescenza e ha tentato di svignarsela. È nata una colluttazione, durante la quale gli agenti sono riusciti a bloccarlo e portarlo via. Ora si trova in stato di fermo.

Ha tentato di sottrarsi al controllo in piazza Enrico De Nicola, fermato dopo una colluttazione con gli agenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne di origini egiziane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Enrico De Nicola, hanno notato il predetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato dopo una colluttazione, anche grazie all'ausilio degli agenti dei Commissariati Vasto-Arenaccia e Poggioreale.

