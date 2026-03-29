trescore balneario bergamo la prof accoltellata riceve la visita del ministro valditara

Una docente di francese a Trescore Balneario è stata accoltellata. La vittima ha ricevuto la visita del ministro dell’Istruzione. Secondo quanto riferito, la donna avrebbe manifestato di sentirsi presa di mira dall’insegnante, accumulando un risentimento nel corso del tempo. La vicenda si è svolta all’interno dell’ambiente scolastico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze immediate.

Si sentiva preso di mira dall'insegnante di francese. Un rancore covato giorno dopo giorno tra i banchi di scuola. I genitori avevano cercato di aiutarlo con uno psicologo. Nessun pentimento, almeno a parole, per il 13enne che mercoledì mattina ha accoltellato Chiara Mocchi, 57 anni, insegnante alla scuola media di Trecore Balneario, in provincia di Bergamo. Proprio sui social si concentra l'attenzione degli inquirenti. Era lì che il 13enne riversava la sua rabbia e urlava "vendetta" sul suo profilo, ora chiuso. La professoressa, ancora ricoverata nell'ospedale di Bergamo, ha ricevuto la visita del ministro dell'Istruzione Valditara al quale ha confidato che le mancano i suoi alunni e la scuola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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