Velletri La Polizia di Stato in visita all’Ospedale Paolo Colombo Doni ai bambini ricoverati

Lunedì 5 gennaio, gli agenti della Polizia di Stato di Velletri hanno effettuato una visita all’Ospedale “Paolo Colombo”. L’iniziativa, caratterizzata da gesti di solidarietà, ha previsto anche la consegna di doni ai bambini ricoverati, contribuendo a portare un momento di conforto e vicinanza alle famiglie in un momento di bisogno. Un’occasione per rafforzare il rapporto tra le forze dell’ordine e la comunità locale, attraverso gesti di attenzione e solidarietà.

