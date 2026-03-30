La pace con l’Iran è vicina anzi no Trump è in tilt e non sa più come uscire dal conflitto

Dopo 31 giorni di combattimenti, si susseguono dichiarazioni contrastanti sulla fine del conflitto in Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso ottimismo riguardo a una conclusione rapida, ma le sue affermazioni sono state successivamente smentite o contraddette nello stesso giorno. La situazione rimane quindi incerta, con segnali di tensione e incertezza che si alternano nel corso delle ultime settimane.

La guerra in Iran volge al termine, anzi no. Dopo 31 giorni di feroci combattimenti, il presidente americano Donald Trump continua a manifestare ottimismo su una rapida conclusione del conflitto, salvo poi contraddirsi nel volgere di poche ore. Un copione visto e rivisto che sembra raccontare la confusione che regna alla Casa Bianca, che, trascinata in guerra dal primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, appare sempre più indecisa su come disimpegnarsi. Così, in un intervento surreale, il tycoon ha detto che, grazie alla pioggia di bombe che ha già causato oltre 2 mila morti, a Teheran ci sarebbe stato un “cambio di regime” che, però, sembra vedere soltanto lui, perché in realtà la Repubblica islamica appare ancora salda al potere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La pace con l’Iran è vicina, anzi no. Trump è in tilt e non sa più come uscire dal conflitto Articoli correlati Iran e Corea del Nord vogliono fare la pace con Trump: ora gli Usa non scherzano piùLa priorità degli Usa verso l’Iran è quella di disinnescare la possibilità che si arricchisca di armi nucleari, per evitare una guerra su scala... Conflitto: Trump parla con l’Iran, ma Teheran nega iSulle scie del conflitto che ha raggiunto la sua terza settimana nel Medio Oriente, il presidente Donald Trump ha confermato l’esistenza di contatti... Kharg, il tallone d’Achille dell’Iran: l’isola del petrolio può decidere le sorti del conflitto. Trump la vuole dal 1988«Un solo proiettile sparato contro uno dei nostri uomini o delle nostre navi, e farei a pezzi — I’d do a number on — l’isola di Kharg. IRAN-USA: la GUERRA di Trump è un PANTANO. Cosa rischiamo | Recap con Gianluca Di Feo