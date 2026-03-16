Conflitto | Trump parla con l’Iran ma Teheran nega i

Il presidente ha annunciato di aver stabilito contatti diretti con le autorità iraniane, mentre Teheran ha negato qualsiasi comunicazione ufficiale. La notizia si inserisce nel quadro del conflitto che da tre settimane coinvolge il Medio Oriente, con tensioni e scontri che continuano nella regione. Nessuna delle parti ha fornito dettagli sui contenuti o sugli obiettivi dei colloqui.

Sulle scie del conflitto che ha raggiunto la sua terza settimana nel Medio Oriente, il presidente Donald Trump ha confermato l’esistenza di contatti diretti con Teheran. Nonostante le trattative siano attive, il leader americano ha sottolineato come l’Iran non sia ancora pronto per siglare un accordo di pace. La risposta ufficiale di Teheran è stata netta: il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha negato qualsiasi colloquio in corso con Washington. La situazione rimane fluida mentre le ostilità continuano a dilatarsi geograficamente. Il capo dello Stato ha precisato che, pur essendo vicini a una soluzione, manca ancora il consenso necessario da parte iraniana per chiudere le ostilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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