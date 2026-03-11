Kharg, l’isola strategica nel Golfo Persico, rappresenta un punto chiave per l’Iran nel controllo delle risorse petrolifere. Da decenni, l’amministrazione americana mostra interesse per questa posizione, arrivando a dichiarare che un attacco contro le sue forze o le sue navi potrebbe portare a risposte drastiche. La tensione tra le parti si mantiene alta, con minacce di rappresaglie e strategie di difesa.

« Un solo proiettile sparato contro uno dei nostri uomini o delle nostre navi, e farei a pezzi — I’d do a number on — l’isola di Kharg. Entrerei e la prenderei». La frase Donald Trump la pronunciò nel 1988 durante un’intervista al The Guardian. All’epoca era “solo” un magnate immobiliare di New York. Oggi quella minaccia torna al centro del conflitto con l’Iran, mentre Washington valuta se colpire il punto più delicato dell’economia della Repubblica islamica. L’isola chiave del regime. Nel Golfo Persico c’è un’isola di appena venti chilometri quadrati, a circa 25 chilometri dalla costa iraniana. Si chiama Kharg. Da lì passa circa il 90% delle esportazioni petrolifere del Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Kharg, il tallone d'Achille dell'Iran: l'isola del petrolio può decidere le sorti del conflitto. Trump la vuole dal 1988

