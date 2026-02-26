Iran e Corea del Nord vogliono fare la pace con Trump | ora gli Usa non scherzano più

Gli Stati Uniti stanno intensificando gli sforzi per avvicinare Iran e Corea del Nord, con l’obiettivo di ridurre le tensioni nella regione. La strategia si concentra sulla creazione di un clima di dialogo e di collaborazione tra le parti, mirando a evitare escalation militari e stabilizzare le aree coinvolte. La questione nucleare rimane un punto centrale delle trattative, con l’attenzione rivolta a prevenire future crisi.

La priorità degli Usa verso l’Iran è quella di disinnescare la possibilità che si arricchisca di armi nucleari, per evitare una guerra su scala diffusa in Medio Oriente. Allo stesso tempo, Trump dall’inizio del suo secondo mandato continua a guardare con attenzione i Paesi asiatici comunisti, a partire dalla Cina. Tra questi rientra anche la Corea del Nord, a cui le tariffe sono state imposte al 10%. Attualmente, il regime iraniano e quello nordcoreano hanno deciso di fare un passo indietro, cercando un accordo che possa mettere fine alle ostilità con Washington. Come ha spiegato il Financial Times, la Repubblica islamica sta cercando di offrire incentivi economici, compresi gli investimenti nelle sue riserve di petrolio e nei suoi giacimenti di gas, per spingere Trump a ricredersi su un eventuale conflitto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

