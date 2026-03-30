La Monrealbike Racing Team fa bottino pieno al Granfondo Valle dei vini ottimi piazzamenti per l’intero team normanno!

Alla gara Granfondo Valle dei Vini, che ha visto la partecipazione di oltre 340 ciclisti, la Monrealbike Racing Team ha ottenuto risultati significativi. Tutti i membri del team di Monreale sono riusciti a raggiungere posizioni di rilievo nella competizione, contribuendo a un risultato complessivo positivo per l’intera formazione. La prova si è svolta in un ambiente paesaggistico caratterizzato da paesaggi suggestivi.

Ennesimo successo per il team monrealese che al Granfondo Valle dei templi riesce ad imporsi tra gli oltre 340 partecipanti in un percorso idilliaco, con la gara svolta all’interno della Valle dei templi di Agrigento. Si è trattato di una competizione di altissimo livello con il tracciato che portava gli atleti a tenere sempre un ritmo altissimo per via delle salite brevi e secche in pendenze che superavano il 20%. La Monrealbike Racing Team si è fatta notare da tutta la Sicilia grazie agli ottimi piazzamenti: Manuel Oddo 5º assoluto e 1º di categoria, Mirko Minasola 16ª assoluto e 3º di categoria, Santo Oddo 23º assoluto e 3º di categoria, a seguire Gerry Lupo e Pietro Minasola. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - La Monrealbike Racing Team fa bottino pieno al Granfondo Valle dei vini, ottimi piazzamenti per l’intero team normanno! Una raccolta di contenuti su Monrealbike Racing Team Inizia benissimo il cammino della MonrealBike Racing Team, a Nicolosi un doppio podio per il team normanno nel Campionato Regionale FCI – Coppa SiciliaIl team ha appena iniziato a battere il terreno di gara, ma ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare il campionato 2026 al... Granfondo Valle dei Templi, Andrea Virga (Team Race Mountain) è il più veloceFra le donne prima posizione per Michela Mansueto (Revolution Bike Modica) in 2h40’57” davanti a Benedetta Simonetti (Bike Project) a 8’14” e a Lucia... La Monrealbike Racing Team ancora vittoriosa nell’ultima uscita stagionale: conquistati tre podi dalla XCO di Santa Ninfa!Altri tre podi per i ragazzi della Monrealbike Racing Team, in occasione della XCO di Santa Ninfa, organizzata all’interno del Bosco Finestrelle, gli...