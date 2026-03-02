La MonrealBike Racing Team ha aperto la stagione con un doppio podio a Nicolosi nel Campionato Regionale FCI – Coppa Sicilia. La squadra, guidata da Gerry Lupo, è riuscita a conquistare due posizioni di rilievo nel primo appuntamento ufficiale della competizione. I risultati arrivano dalla prima uscita stagionale del team normanno, che si prepara ora alle prossime gare.

Il team ha appena iniziato a battere il terreno di gara, ma ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare il campionato 2026 al meglio! La MonrealBike Racing Team, squadra ciclistica del nostro territorio e capitanata da Gerry Lupo, ha raccolto importanti risultati nella prima uscita stagionale. Il team normanno è reduce dalla prima gara Top Class del Campionato Regionale FCI – Coppa Sicilia, andata in scena a Nicolosi (CT) domenica 1 marzo. La MonrealBike Racing Team ha attraversato la Sicilia per portare il cuore monrealese ai piedi dell’Etna, dove gli atleti hanno partecipato a una XCO Top Class, una delle gare più importanti della categoria, confrontandosi con più di 200 atleti di ogni età. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Inizia benissimo il cammino della MonrealBike Racing Team, a Nicolosi un doppio podio per il team normanno nel Campionato Regionale FCI – Coppa Sicilia

