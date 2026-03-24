La Monrealbike Racing Team ancora vittoriosa nell’ultima uscita stagionale | conquistati tre podi dalla XCO di Santa Ninfa!

La Monrealbike Racing Team ha ottenuto tre posizioni sul podio nell’ultima gara stagionale di mountain bike a Santa Ninfa. La competizione si è svolta su un percorso impegnativo e tecnico, che ha richiesto alle squadre grande abilità e resistenza. I risultati rappresentano l’epilogo di una stagione con numerose sfide, culminata con questa prova conclusiva.

Altri tre podi per i ragazzi della Monrealbike Racing Team, in occasione della XCO di Santa Ninfa, organizzata all’interno del Bosco Finestrelle, gli atleti sono scesi nuovamente in campo per confrontarsi con tanti colleghi in uno dei percorsi più belli del campionato. Un percorso intenso, tecnico ma soprattutto curato sotto tutti i punti di vista, che ha messo a dura prova tutti i partecipanti. Manuel Oddo e Mirko Minasola conquistano rispettivamente il 1° e il 2° posto cat. Élite Sport, mentre Santo Oddo sale sul 3° posto cat. Master 1, portando la Monrealbike Racing Team ancora una volta sul podio. Grande risultato anche per il giovane allievo Mattia Termini, che alla sua sola seconda gara riesce a posizionarsi 12° assoluto, dimostrando grinta e grande determinazione. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - La Monrealbike Racing Team ancora vittoriosa nell’ultima uscita stagionale: conquistati tre podi dalla XCO di Santa Ninfa! Articoli correlati Inizia benissimo il cammino della MonrealBike Racing Team, a Nicolosi un doppio podio per il team normanno nel Campionato Regionale FCI – Coppa SiciliaIl team ha appena iniziato a battere il terreno di gara, ma ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare il campionato 2026 al... SP 30: 4,7 milioni per salvare la viabilità tra Santa NinfaIl cantiere sulla strada provinciale 30 è finalmente attivo, collegando Santa Ninfa a Castelvetrano con un investimento di 4,7 milioni di euro. Altri aggiornamenti su Monrealbike Racing Team Monreale torna a correre: nasce la MonrealBike Racing TeamMONREALE, 3 novembre – Monreale si veste di nuovi colori e torna a respirare lo spirito della competizione. È nata ufficialmente la MonrealBike Racing Team, una nuova realtà ciclistica che promette di ... monrealenews.it Ciclismo, nasce ufficialmente la Monreal Bike Racing TeamUna nuova realtà nel panorama del pedale palermitano. Nasce la MonrealBike Racing Team. A guidare questo ambizioso progetto è Gerry Lupo, attivista della vita ciclistica monrealese. Non è solo un ... palermotoday.it