Nella Granfondo Valle dei Templi, una delle gare più apprezzate del calendario Mtb nel sud Italia, il ciclista del Team Race Mountain si è confermato il più veloce. La gara si svolge nei pressi dei resti dell’Antica Grecia, nel territorio agrigentino, attirando numerosi appassionati di mountain bike. La competizione si è conclusa con questa conferma di leadership del corridore.

Fra le donne prima posizione per Michela Mansueto (Revolution Bike Modica) in 2h40’57” davanti a Benedetta Simonetti (Bike Project) a 8’14” e a Lucia Maggese (SMG) Non cambia il re della Granfondo Valle dei Templi, una delle più belle prove del calendario Mtb non solo meridionale essendo disegnata in prossimità delle vestigia dell’Antica Grecia nel territorio Agrigentino. La manifestazione, allestita dall’Akra Bike, ha confermato come vincitore Andrea Virga (Team Race Mountain), risultato il più veloce sul duro percorso di 45 km per un dislivello di 1.300 metri. Virga ha comunque dovuto sudare per tenere a distanza i rivali, in particolare Lorenzo Adamo (Nonsolobike) che ha chiuso al posto d’onore a 1’01” dal leader, che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1h48’56”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Granfondo Valle dei Templi, Andrea Virga (Team Race Mountain) è il più veloce

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