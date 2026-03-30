La frana a Silvi la Niscemi d’Abruzzo Sensori per prevenire altri crolli
Nelle prossime ore, sul versante superiore della frana che ha colpito il borgo di Silvi Alta, nel Teramano, verranno installati sensori di alta precisione per monitorare il movimento del terreno. La frana, che ha provocato danni e rischi per le abitazioni, ha portato le autorità a intervenire con strumenti tecnologici per prevenire eventuali ulteriori crolli.
Nelle prossime ore, lungo il versante superiore della frana che ha sconvolto il borgo di Silvi Alta, nel Teramano, verranno posizionati sensori di altissima precisione per monitorare l’evoluzione del cedimento del terreno. Per prevenire eventuali crolli e, soprattutto, rischi alla popolazione. Servizio di Lucia Ascione RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
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