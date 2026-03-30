La frana a Silvi la Niscemi d’Abruzzo Sensori per prevenire altri crolli

Nelle prossime ore, sul versante superiore della frana che ha colpito il borgo di Silvi Alta, nel Teramano, verranno installati sensori di alta precisione per monitorare il movimento del terreno. La frana, che ha provocato danni e rischi per le abitazioni, ha portato le autorità a intervenire con strumenti tecnologici per prevenire eventuali ulteriori crolli.