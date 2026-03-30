Abruzzo frana a Silvi | crolla villetta e strade inghiottite Chiuse le scuole

In provincia di Teramo, nella località di Silvi, un movimento franoso ha causato il crollo di due ville e ha inghiottito tratti di strada. La scena ha reso necessaria la chiusura delle scuole presenti nell’area. Le autorità stanno monitorando la situazione e stanno valutando gli interventi da adottare per mettere in sicurezza la zona.

In provincia di Teramo, a Silvi, è corsa contro il tempo per l’avanzare del movimento franoso che ieri ha fatto crollare altre due palazzine. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Abruzzo, frana a Silvi: crolla villetta e strade inghiottite. Chiuse le scuole Articoli correlati Frana a Silvi, crolla una villetta: strade inghiottite e famiglie evacuateSono ore di forte tensione a Silvi, in provincia di Teramo, dove una frana in rapido peggioramento ha provocato il crollo di una villetta e... Frana a Silvi, crolla una palazzina e si aprono voragini sulle strade: scuole chiuse per 3 giorni nel TeramanoSi aggrava la situazione a Silvi nel Teramano, da settimane alle prese con uno smottamento: una palazzina è crollata e il manto stradale della... Abruzzo, frana a Silvi: crolla villetta e strade inghiottite. Chiuse le scuole Contenuti utili per approfondire Abruzzo frana a Silvi crolla villetta e... Temi più discussi: Frana a Silvi, crolli ed evacuazioni: nessuna vittima grazie al pronto intervento; Maltempo Abruzzo, frane a Silvi: scuole chiuse per 3 giorni; Abruzzo, frana a Silvi: crolla una villetta, strade inghiottite e famiglie evacuate; Spavento a Silvi: la frana accelera, crolla una palazzina [VIDEO]. Frana a Silvi, cinque famiglie evacuate e 4 milioni di danni: video | Il paese in Abruzzo è isolatoFrana a Silvi, case e strade crollate e distrutte: almeno cinque famiglie evacuate e, secondo le prime stime, 4 milioni di anni ... ilsussidiario.net Frana nel Teramano: Protezione Civile, 'situazione difficile ma sotto controllo'Una situazione molto difficile, ma sotto controllo. Con queste parole Maurizio Scelli, direttore della Protezione Civile dell'Abruzzo, fotografa il drammatico scenario di Silvi Paese, dove nelle ult ... ansa.it Nelle prime ore della mattina di oggi, 30 marzo, in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio, ha dato esecuzione a un'ordinanza - facebook.com facebook Buongiorno Regione Abruzzo del 30/03/2026 x.com